Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı
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Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

- Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı Kilis'te, 9 ay önce şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Salahittin İlban'a Suriyeli doktor tarafından ücretsiz protez yapılarak takılarak yürümesi sağlandı.

- Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

KİLİS - Kilis'te, 9 ay önce şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Salahittin İlban'a Suriyeli doktor tarafından ücretsiz protez yapılarak takılarak yürümesi sağlandı.

Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Çeşmeli sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Salahittin İlban, 9 ay önce Kilis Devlet Hastanesinde şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağı kesildi. Maddi durumu olmadığı için protez ayak taktıramayan Salahittin İlban'ın durumunu gazetecilerin haber yapması üzerine Azez ve Idlıp'da savaşta sakat kalanlara protez takması ile bilinen Suriyeli Doktor Gazel Hilal tarafından protez yapıldı.

Salahittin İlban, 2020 yılı Eylül ayında şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağının kesildiğini ifade ederek, "Maddi imkanım olmadığı için protez yaptıramadım. Sağ olsunlar, sizlerin yardımıyla Suriyeli doktor protez yaparak bugün taktı. Artık yürüyüp kendi işimi kendim görmek istiyorum. Daha önce sandalye ile tuvalete gidip geliyordum. İnşallah antık yürüyebileceğim" dedi.

"Azez ve Idlip'de inşalara ve hayvanlara protez takıyor"

Suriyeli Doktor Gazel Hilal, Azez'de 2014 yılından itibaren savaşta ayaklarını kaybeden vatandaşlara protez taktığını ifade ederek, "Suriye'de hastanelerde bir çok protez taktık. Kilis'te Salahittin İlban'ın durumu iyi olmadığı için proteze ihtiyaç duyduğu bilgi gelmesi üzerine hemen gelerek ölçülerini alarak kısa sürede protezi yaptık. Diz altında şeker hastası Salahittin İlban'a protez taktık. Bugünden itibaren yürümeye başlayacak. Allah'ıın izniyle kardeşlik dostluk için Türkler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Hayvanlara da protez yapıp takıyoruz"

Suriyeli Doktor Gazel Hilal, Yaklaşık şu zamana kadar 5 bin protez taktıklarını ifade ederek, "Bu protez takılanlar içerisinde atlar daha var. Bizim için mazlum olması yeterlidir. 2 tane asil arap atına protez taktık. Bombalar nedeniyle ayakları kesilmiş atları yürüttük. Türkiye'de fakir bir kişinin proteze ihtiyaç duyulduğu duyar duymaz koşarak geldik. Biz Türkiye için ne yapsak azdır. Elimizden geleni yapıyoruz. Bizim türkiye'ye borcumuz var, bizim en kötü sıkıntılı zamanlarımızda yanımızda yer aldılar. Biz ne yaparsak yapalım, Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyemeyiz. Türkiye'den bir talep gelmesi halinde biz bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı
Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı
Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı
Ayağı kesilen Türk vatandaşına Suriyeli doktordan ücretsiz protez takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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