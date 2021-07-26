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Ay-yıldızlı sürü

Ay-yıldızlı sürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'ta küçükbaş hayvancılıkla uğraşan genç çiftçi vatan ve bayrak sevgisini koyunlarına yansıttı.

Sinop'ta küçükbaş hayvancılıkla uğraşan genç çiftçi vatan ve bayrak sevgisini koyunlarına yansıttı. Genç çiftçi tüm küçükbaş hayvanlarına kırmızı boyayla ay-yıldız çizdi.

Sinop merkeze bağlı Dibekli köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan genç çiftçi Şaban Çelik, vatan aşkını koyunlarına yansıttı. Çelik hiç üşenmeden hazırladığı şablon ile yaklaşık 70 koyunun üzerine tek tek kırmızı sprey boya ile ay yıldız çizdi.

Vatan ve hayvan sevgisine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Şaban Çelik, "Babam uzun zamandır hayvancılıkla uğraşıyor, ben de okulum bittikten sonra babama yardımcı olmaya başladım. Yaklaşık 70 civarında koyunumuz var. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp koyunları meraya salıyorum. İşimi severek yapıyorum. Koyunlarım bana bir terapi gibi geliyor. Havalar ısınınca koyunların yünlerini kırptım. Koyun kırpma işlemi ülkece büyük bir zorluktan geçtiğimiz 15 Temmuz hain darbe günü sene-i devriyesine denk gelmesi dolayısıyla, ben de vatan ve bayrak sevgisini de bir nebze olsun yansıtmak için hayvanlarımızın sırtlarına ay-yıldız işledim. Koyunları görenler dönüp bir daha bakıyor, vatanım ve bayrağım için canımı veririm. Allah bizi vatansız ve bayraksız bırakmasın" dedi.

"Askere gidebilmek için 20 kilo verdim"

Öte yandan köyde vatanseverliğiyle bilinen Şaban Çelik daha önceleri de fazla kiloları nedeniyle askere gidemeyeceğini öğrenince askere gidebilmek için yaklaşık 20 kilo verdiğine belirten Çelik, "Ben askere gitmek için muayeneye gittiğimde bana 'fazla kilolarım nedeniyle askere gidemeyeceğim' söylenmişti. O an yıkıldım ve hemen bir spor salonuna yazılarak askere gitmek için 20 kilo verdim. ve vatani görevimi yerine getirdim. Bu süreçte bana bazı kişiler çok güldü. 'Ne güzel askerlik yapmayacaksın işte neden uğraşıyorsun' diyenler oldu. Ama ben yılmadan askere gitmek için gece-gündüz spor yaptım zayıfladım ve askere gittim. Her Türk genci gibi vatani görevimi yaptım. Vatanım ve bayrak sevgisi benim içimde çok farklı" diye konuştu. - SİNOP

Ay-yıldızlı sürü
Ay-yıldızlı sürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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