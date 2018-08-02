Ay Yıldız Camisi'ne Gurbetçi Desteği

Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yapımı devam eden Ay Yıldız Camisi'ne Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Sivaslılar da bağışta bulundu.

Avrupa Sivaslılar Birliği Hamburg Bölge Başkan'ı Zafer Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin yaptırdığı Ay Yıldız Camisi için aralarında topladıkları bin 200 avroyu teslim etti.

Bayraktaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, gurbetçi Sivaslılar olarak memleketlerine yapılan bu esere katkı sağlamak düşüncesiyle topladıkları parayı bağışladıklarını söyledi.



Aydın da yapılan yardım için teşekkür ederek, "Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Ay Yıldız Camisi bir ibadethane olmanın ötesinde, bütün cenazelerin kaldırılacağı ve taziyelerin verileceği bir mekan, böyle bir yere katkıda bulunmanız çok önemli." dedi.