Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 26 Mayıs mı 27 Mayıs mı? Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

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AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Kanlı ay tutulması bugün 26 Mayıs Çarşamba'yı 27 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece olacaktır. Bu olay Türkiye'den izlenemeyecek. Kanlı ay tutulmasının Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

Bugünkü ay tutulması bu yıl içindeki tam ay tutulması olacağı belirtildi.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

26 Mayıs 2021 : Tam Ay Tutulması

10 Haziran 2021 : Halkalı Güneş Tutulması

19 Kasım 2021 : Parçalı Ay Tutulması

4 Aralık 2021 : Tam Güneş Tutulması