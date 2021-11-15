Ay tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Parçalı ay tutulması hangi gün? Bugün mü, yarın mı, 19 Kasım mı? Son ay tutulması ne zaman?

Ay tutulması, kanlı ay tutulması ve parçalı ay tutulması farklı şeyler mi? Kanlı ay tutulmasının özellikleri nelerdir? Parçalı ay tutulmasının özellikleri nelerdir? Parçalı ay tutulması ne zaman başlayacak, tutulma kaç saat sürecek? Ay tutulması özellikleri nedir? Ay tutulması hakkında detaylı bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

2021 yılının son ay tutulması 19 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleşecek . Bu ay tutulmasının adı parçalı ay tutulması olarak geçmektedir. Yapılan açıklamaya göre parçalı ay tutulması 19 Kasım Cuma günü sabah saat 09:00 'da başlayıp öğlen 15:05 'te bitecektir.

Geçtiğimiz yıl Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmişti.

2021 AY TUTULMASI TARİHLERİ NE ZAMANDIR?

26 Mayıs 2021 : Tam Ay Tutulması

Tam Ay Tutulması 10 Haziran 2021 : Halkalı Güneş Tutulması

Halkalı Güneş Tutulması 19 Kasım 2021 : Parçalı Ay Tutulması

Parçalı Ay Tutulması 4 Aralık 2021 : Tam Güneş Tutulması

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Ay tutulması Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ile meydana geldikten sonra Ay'ın bu gölgenin neresinden geçtiğine bağlı olarak, farklı isimler alır. Dünya'nın gölgesi iki ana parçadan oluşur ve bunlara "yarı gölge" ve "tam gölge" adı verilir. Parçalı Ay tutulması da yarı gölge kısmına dahildir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

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