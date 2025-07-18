Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Ay Lav Yu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay Lav Yu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu konusu nedir, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ay Lav Yu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ay Lav Yu konusu, özeti ve Ay Lav Yu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ay Lav Yu filminin detayları…

AY LAV YU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, resmî olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim'i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Süryani Papaz Hana, İbrahim'i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica'yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü İbrahim ve Amerikalı Jessica'nın vatanı olabilecek mi?

AY LAV YU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Steve Guttenberg - Christopher

Mariel Hemingway - Pamela

Katie Gill - Jessica

Josh Folan - Danny

Fadik Sevin Atasoy - Zişan

Sermiyan Midyat - İbrahim

Meray Ülgen - Yusuf

Ayça Damgacı - Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

Muhammed Cangören - Papaz Hana

Erdoğan Tuncel - Ubeyd

Burak Okçuoğlu - Bıra

Cengiz Bozkurt - Seyido

Nazlı Tosunoğlu - Gule

Şener Kökkaya - Pehçet

Bahar Ün - Sultan

Aziz İzzet Biçici - İşportacı

Hakan Karsak - Jandarma Komutanı

AY LAV YU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında vizyona giren film Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiş olup Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg de yer almaktadır. Filmdeki olaylar 2001 yılına aittir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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