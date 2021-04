Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Apollo programında aya iniş için kullanılan araca pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 1969'da Ay'a ilk adımlarını atmak için ayrıldığı komuta modülü Columbia'ya pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği haberi, ailesi tarafından Amerikan basınına duyuruldu.





APOLLO 11 MÜRETTEBATINDAN SADECE BUZZ ALDRIN HAYATTA

ALDRIN'DEN DUYGU DOLU MESAJ

MICHAEL COLLINS KİMDİR?

Collins, Columbia modülündeki pilotluk görevi gereği dünyanın uydusuna ayak basmamış ve diğer iki arkadaşının görevini tamamlaması için araçta beklemek durumunda kalmıştı.3 kişilik Apollo 11 mürettebatından aya ilk ayak basan Neil Amstrong, 2012 yılında 82 yaşında vefat etmişti.Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden sadece New Jersey doğumlu astronot Buzz Aldrin hayatta kalmış oldu.Ay yüzeyine ayak basmış tek yaşayan insan olan Aldrin, görev arkadaşı Collins'in vefat haber i üzerine Twitter'dan, "Sevgili Mike, her nerede olacaksan ol, bizi her zaman ustaca yeni zirvelere ve geleceğe taşıyacak ateşe sahip olacaksın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat." şeklinde duygularını paylaştı.

1930 Roma doğumlu Michael Collins, 1952'de ABD Askeri Akademisi'nden mezun olduktan sonra, savaş pilotu ve test pilotu olduğu Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve 1963'te NASA'ya kabul edildi. 1969'da Apollo 11 mürettebatına seçilen Collins, NASA'ya ait Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde Neil Amstrong ve Buzz Aldrin ile birlikte aldığı 6 aylık eğitimin ardından tarihi ay yolculuğundaki yerini netleştirmişti.

