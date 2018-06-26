Ay'a Ayak Basan İkinci Astronot Buzz Aldrin Çocuklarını Hırsızlıkla Suçladı

Amerikalı ünlü astronot Buzz Aldrin, iki çocuğuna ve eski şirket yöneticisine, kendisini bunamakla itham edip mevcut banka hesaplarından da para çaldıkları gerekçesiyle dava açtı.

Aldrin davayı çocuklarının miras kontrolünü devralıp kendisine yasal vasi olmak üzere mahkemeye başvuruda bulunmaları üzerine açtı.

Buzz Aldrin dava başvurusunda, çocuklarının yeniden evlenmesini de engellemeye çalıştıklarını iddia etti.

88 yaşındaki Aldrin, 1969'da Neil Armstrong'un ardından Ay'a ayak basan ikinci astronot olmuştu.

Dava, Buzz Aldrin Enterprises şirketi ve kar amacı gütmeyen ShareSpace Vakfı'nın yönetimi konusuna dayanıyor.

Aldrin'in üç çocuğundan ikisi Andrew ve Janice Aldrin, bu ay başında yaptıkları başvuruda son dönemde edindiği yeni arkadaşlarının babalarını aileden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti.

Aldrin kardeşler, ayrıca babalarının endişe verici oranda paraya harcamakta olduğuna dikkat çekti.

Baba Buzz Aldrin ise dava başvurusunda oğlu ve Christina Korp'un "kendi şahsi çıkarları" uğruna şirket finansmanının ayrıca uzay yolculuklarına dair özel koleksiyonunun kontrolünü uygunsuz biçimde kontrol altına aldığını iddia etti.

Buzz Aldrin ayrıca çiftin kendisini yıllardır bunama ve Alzheimer hastası olduğunu iddia ederek karaladıklarını savundu.

Bu hafta mahkemenin atadığı bir ruhsal sağlık uzmanı, Buzz Aldrin'i testlere sokacak.

Aldrin'in çocukları yaptıkları yazılı açıklamada, babalarının açtığı "yersiz" dava karşısında çok üzgün olduklarını, babalarını sevip saydıklarını ve bu sorunu aşmayı umduklarını bildirdi.



Son yıllarda medyada göz önünde olan Aldrin, Big Bang Theory, Simpsons ve 30 Rock gibi dizilere de çıkmıştı.

Buzz Aldrin, 2002 yılında, kendisinden Ay'a yolculuğun gerçek olduğunu kanıtlamak için İncil'e elini basmasını isteyen bir adamı yumrukladığı gerekçesiyle dava açılmasından son anda kurtulmuştu.

Ünlü astronot ayrıca Mars'a seyahati ve bu gezegene insanların yerleşmesini hararetle savunan isimlerin başında geliyor.