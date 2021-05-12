Axios: Biden, artan gerilim nedeniyle İsrail'e elçi göndermeyi planlıyor
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Axios: Biden, artan gerilim nedeniyle İsrail'e elçi göndermeyi planlıyor

Axios: Biden, artan gerilim nedeniyle İsrail'e elçi göndermeyi planlıyor
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ve Kudüs'te son günlerde İsrail'in saldırılarını artırması ve Filistinli direniş gruplarının İsrail'e roket fırlatması nedeniyle bölgeye bir elçi göndermeyi planladığı iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ve Kudüs'te son günlerde İsrail'in saldırılarını artırması ve Filistinli direniş gruplarının İsrail'e roket fırlatması nedeniyle bölgeye bir elçi göndermeyi planladığı iddia edildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'un İsrailli ve Batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, son günlerde Kudüs ve Gazze'de gerginliğin tırmanmasının ardından ABD yönetimi harekete geçmeye hazırlanıyor. Bölgedeki gerilimin azaltılması için Mısır ile iletişim halinde olan Washington yönetimi, bu hafta içinde ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin İlişkileri Müsteşarı Hadi Ömer'i Tel Aviv'e göndermeyi planlıyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14'ü kadın, 5'i çocuk toplam 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının 300'ü aştığı açıklanmıştı.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi
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