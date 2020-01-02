Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı
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Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı

Avusturturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi. Eski Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu.

02.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 01:07
Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı

'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi.


Eski Başbakan ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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