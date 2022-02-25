Avusturya NATO üyesi mi? NATO ülkeleri! Avusturya NATO'ya üye mi?

Avusturya NATO üyesi mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim özellikle 2022 yılının başlarında Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve Rusya'nın sınıra asker konuşlandırması ile iyice artmıştı. Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası pek çok ülkenin de akıbeti merak ediliyor. Avusturya NATO üyesi mi? Avusturya NATO'ya üye mi?

AVUSTURYA NATO ÜYESİ Mİ?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde.

NATO'YA ÜYE KAÇ ÜLKE VAR?

NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.

AVUSTURYA NATO ÜYESİ Mİ?

Avusturya, NATO üyesi değildir.

NATO'YA ÜYESİ ÜLKELER

Kurucular ( 4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk ( 18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci ( 9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)

Kuzey Makedonya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

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