Avusturya Entegrasyon Bakanlığının "İslami Kreş Raporunu" Değiştirdiği İddiası

İslami kreşlerin kapatılması gerektiğini savunan Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından Viyana Üniversitesinde Din Pedagojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Adnan Aslan'a hazırlatılan "İslami Kreşler Raporunun" bakanlık çalışanları tarafından bazı bölümlerinin değiştirildiği iddia edildi.



Ülkenin saygın gazetelerinden Falter, Kurz tarafından Viyana Üniversitesinde Din Pedagojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Aslan'a hazırlatılan "İslami Kreşler Raporunun" bakanlık çalışanları tarafından bazı bölümleri üzerinde oynanarak, ülkedeki Müslümanların eğitim kurumlarını karalayıcı yönde değişikliklerin yapıldığı iddialarında bulundu.



Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Florian Klenk, sosyal medya hesabından "Kurzleaks" etiketiyle, entegrasyon bakanlığı çalışanları tarafından İslami Kreşler Raporu'nun müdahale edilerek bazı kısımlarının değiştirildiğini duyurdu.



Gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberde, iki bakanlık çalışanının raporda yer alan kimi ifadeleri Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yeni Başkanı Kurz'un siyasi çıkarları doğrultusunda değiştirdiği ileri sürüldü.



Çalışmayı hazırlayan Aslan'ın da değişikliklerden haberdar olduğu belirtilen haberde, Kurz'un, adı geçen raporda yer alan bilgilerden hareketle Müslümanlara ait kreşlerin kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu belirtildi.



Gazete, raporun orijinalini ve daha sonra yapılan değişiklikleri okuyucularıyla paylaşarak, Bakan Kurz'un İslami kreşlere ilişkin kullandığı ifadelerin gerçeklerle örtüşmediğinin altını çizdi.



Raporda yapılan değişiklikleri bazı örneklerle açıklayan gazete, 2016'da yayımlanan raporun orijinal versiyonunda "ebeveynlerin İslami kreşlerde çocuklarına sevgi dolu, saygılı ve özgür görüşlü olmaları yönünde eğitim verilmesini istedikleri" belirtilirken, bu ifadelerin "çocuklarımız, toplumun çoğunluğuna ait değerlerden korunmalı" olarak değiştirildiğini aktardı.



Başka bir örnekte ise ailelerin Müslümanlara ait kreşlerde çocuklarına, "saygı, huzur, çocukların bireysel gelişimi, temizlik, çocukların mutluluğu, sevgi, sıcak kanlılık, emniyet, yasalara saygılı olma gibi değerlerin verilmesini istediği" yönünde görüşleri yer alırken, bakanlık çalışanları tarafından bu ifadeler silinerek "İslami değerler öğretilsin" ibaresinin yazıldığı, İslami değerlerden "şeriat, halife" gibi kavramların anlaşıldığı vurgulandı.



Haberde ayrıca bakanlığın bu çalışma nedeniyle Aslan'a 36 bin avro ödediği, halkın vergilerinden elde edilen gelirin yanlış yollara aktarıldığı kaydedildi.



Konuya ilişkin Kurz ve bakanlık çalışanlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, çalışmayı hazırlayan Profesör Aslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmamın noktası, virgülüne kadar arkasındayım." ifadelerini paylaştı.



Ülkede paralel kültür oluşumunda İslami kreşlerin önemli bir rol oynadığını ileri süren Kurz, 2016 yılında akademisyen Aslan'a konuya ilişkin bir çalışma yaptırmış, burada yer alan bilgiler doğrultusunda Müslümanlara ait eğitim kurumlarının kapatılması gerektiğini savunmuştu.



Öte yandan Viyana Üniversitesinin internet sayfasında bulunan "İslami Kreşler Raporunun" kaldırıldığı ve rapora online olarak ulaşılamadığı öğrenildi.