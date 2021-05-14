Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü

Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehri Ordu ile kardeş şehir oldu. Program ile birlikte başlayan süreçte Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal kültürel sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Ordu'nun kardeş şehri Salzburg olduğunu belirten TÜGVA Ordu İl Başkanı Ahmet Güler, UID'nin Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Güler, şu bilgileri verdi: "TÜGVA ve UID arasında başlayan gönül köprüsü programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Ordu olarak kardeş şehrimiz Salzburg oldu. Bayram öncesinde bizlerde Ordu'nun dört bir yanında 650 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama bu rakamların çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek."

Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memleketin gençliğine katkıda bulunmak istediklerini belirten UID Salzburg Bölge Başkanı Erdem Poyraz ise Salzburg bölgesi ve Ordu ili arasında kuracakları gönül köprüsü ile kardeş şehir Ordu'da yaşayanlara ellerinden geldiği kadar destek olacaklarını söyledi. Poyraz, "Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile buradaki ve Ordu'daki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız ve onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız. Ordu'da ki kardeşlerimiz bilsinler ki Salzburg'da onları düşünen Avrupalı kardeşleri var" diye konuştu. - ORDU

Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü
Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avusturya'dan Ordu'ya kardeşlik köprüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 18:43:11. #1.15#

title