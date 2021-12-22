Avustralya, sularındaki zararlı balıkları korkutmak için robot balıklar kullanılıyor

Avustralya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim adamlarının çalışmasıyla üretilen robot balıklar, Avustralya sularındaki istilacı balıkları korkutup iyi türlerin korunmasını sağlıyor.

Avustralya'nın Batı Avustralya (UWA) Üniversitesi, İtalya'nın Padova Üniversitesi ve ABD'nin New York Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı robotik balıkların, sudaki biyolojik çeşitliliği koruyarak istilacı balıkların çoğalmalarını önlediği açıklandı.

UWA'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, robot balıkların suda biraz bile görünmesi, diğer balık türlerinin çoğalmalarını tehlikeye atan sivrisinek balıklarının üzerindeki korku ve stresi artırıyor.

Sulara salınan robotların yarattığı korku ve stresin etkisiyle davranışları ve fizyolojisi değişen sivrisinek balıklarının saldırganlıklarının yanı sıra doğurganlığı azalıyor. Bu sayede sivrisinek balıklarının etkisinden kurtarılan balıklar ve diğer canlıların hayatta kalmaları sağlanıyor.

Projeye liderlik yapan UWA Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. Giovanni Polverino, Güney ABD'ye özgü sivrisinek balıklarının dünya çapında tatlı su balıklarını ve iyi türleri tehdit eden en kötü 100 istilacı türden biri olduğunu söyledi.

Ekip tarafından 2018'de yapılan ve sivrisinek balıklarını yüzyıllardır başarıyla kontrol eden çipura levreklerinin görünüş ve hareketini taklit eden robot balığın Avustralya sularındaki diğer balıkların korunmasında kullanıldığını anlatan Dr. Polverino, robotun sivrisinek balıklarına gerçek bir levrek gibi saldırı yaptığını belirtti.

Sivrisinek balığı olarak bilinen Gambusia balıklarının yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerle mücadele etmeleri için Avustralya'ya getirildiği biliniyor. Ancak Avustralya'nın tatlı su canlılarını tehdit eden en tehlikeli türlerden biri konumunda.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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