Avustralya Orman Yangını, Mega Yangınlar Gerçeğini Fark Etmemizi Sağlamalı

13.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:53

İstanbul Rumeli Üniversitesi RUPAM Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Süleyman ÖZMEN, RUPAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih TURAN YAMAN, RUPAM Koordinatörü H. Murat LEHİMLER ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat KALELİ'nin de bulunduğu ekibin ortak çalışması sonucu ortaya çıkan raporda mega yangınlar ile ilgili tespitler ve uyarılara yer verildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM), hazırladığı değerlendirme raporunda, Avustralya'da yaşanan yangınları MEGA YANGIN olarak sınıflandırmamız ve doğadaki bu gerçeği fark etmemiz gerektiği ortaya konuluyor.

Avusturalya Eylül 2019'dan bu yana yangına teslim oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM)'nin raporuna göre; Mega olarak derecelendirilmiş bir yangınla karşı karşıyayız.Gerçekleştiği alan ve yıkımın boyutu açısından MEGA olarak sınıflandırılan bu yangınlar doğada tarih boyunca hep vardı. Raporda "Mega Yangın gezegenimizin bir gerçeğidir. İklim değişikliği ile birlikte karşımıza çıkacak risklerden biri de mega yangınlardır.Kuraklıkların yaşanacağı alanlarda yaşanması normal olan yangınlar iklim değişikliği ile birlikte sadece doğal alanlarla sınırlı kalmayacak, insan yerleşimlerini de kapsamına alarak mega boyutlara ulaşabilecektir. Alevlerin yüksekliğinin 70 metreyi aştığı mega yangınlar Avustralya'dan başlayarak kendini gösterdi. Eylül 2019'dan beri devam eden yangın sonucunda 600 milyon olarak açıklansa da 1 milyarı aşkın hayvanın hayatını kaybettiği, çok sayıda hayvanın ise neslini tüketen bu doğal afet, 25 insanın hayatını kaybetmesine yol açmış durumda." Deniliyor.

RUPAM raporunda; ''Mega yangın gerçeğini ortaya koyan Avustralya yangınları başka bir gerçeği de gösteriyor. Mega yangınların kentsel alanlara, yerleşim yerlerine verdiği zarar da hayallerimizi zorlayacak boyutta olacak. Avustralya'da bir çok kent ve kasabada insanlar tahliye edildi ve insanlar yaşadıkları yerleri kendi elleriyle mega yangına bırakarak adeta teslim oldular. Avustralya, dünyanın birçok ülkesiyle kıyaslandığında gelişmiş bir ülke ve teknik altyapısı oldukça yüksek.Mega yangın bu ülkede bizlere şu gerçeği de gösterdi: Teknik altyapıyı zorlayan, yangın söndürmede elde edilen tüm kapasite ve deneyimlerle baş edilemeyen bir ölçekten bahsediyoruz. Saatte 90 Km hıza ulaşan, 45 C sıcaklıkta yaşanan yangında, itfaiye teşkilatlarının bile ulaşılamaz kabul ettiği alarm seviyelerine çıkıldı. Bu alarm seviyesi en son 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanan kentlerde yaşanan yangınlarda ve atom bombası atılan Japon kentlerinde görülmüştü'' denildi.

Kaynak: Bültenler