Avustralya'nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Avustralya'nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de, hızla yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma eylül sonuna kadar uzatılırken, geceleri sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de, hızla yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma eylül sonuna kadar uzatılırken, geceleri sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 644 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Alınan yeni tedbirleri de açıklayan Berejiklian, 23 Ağustos gece yarısından itibaren Sydney'in Bayside, Blacktown, Burwood, Campbelltown, Canterbury-Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool, Parramatta, Strathfield ve Penrith bölgelerinde 21: 00 ile 05: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Ayrıca yaklaşık 8 haftadan bu yana yürüklükte olan tam kapanmanın da eylül sonuna kadar uzatılmasına karar verdiklerini dile getiren Berejiklian, yeni kısıtlamaları "son önlemler" olarak nitelendirdi.

Yeni kısıtlamalara göre, vatandaşlara günde bir saat dışarıda egzersiz yapma hakkı verilirken alışveriş ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması için 5 kilometre sınırı getirildi. Geçerli nedenlerle dışarı çıkanların egzersiz yaptıkları anlar dışında maske takmaları da zorunlu oldu.

Öte yandan Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 975'e çıktı.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 42 bin 221 kişi virüse yakalandı.

Ülkedeki 9 bin 623 aktif vakadan 84'ü yoğun bakımda olmak üzere 510 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg
Magazin Berkay Demet Akalın Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralya'nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 06:31:19. #1.15#

title