Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, UZAYBİMER'i ziyaret etti

23.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:38

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'un Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezini (UZAYBİMER) ziyaret ettiğini belirterek "Arkadaşlarımızla bir rapor hazırlayacağız ve Büyükelçiye sunacağız. Daha sonra da üniversiteler arası olabilir, merkezler arası olabilir, iş birlikleri başlayacak." dedi.

Türk Astronomi Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'nın özellikle radyo astronomi alanında çok ön planda olduğunu belirterek Türkiye'de ilk ve tek olan ERÜ'deki radyo teleskoptan Avustralya'da daha büyük çapta 6 teleskop bulunduğunu, UZAYBİMER'in iki optik teleskobu da bulunduğunu ve çoklu dalga boyu çalıştıklarını ifade etti.

Büyükelçi Brown'un ERÜ'deki teleskobu ve gözlemevini görmek için kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret, Sayın Büyükelçinin ileri görüşlülüğünü gösteriyor. Hem teleskobu merak ediyor hem de bölümümüzün çalışmalarını. Avustralya ile Türkiye arasında astronomi alanında bir işbirliği yapılabilir mi, bir olanak sağlanabilir mi diye bize geldiler. Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Ahmet Dervişoğlu, araştırma görevlimiz Dr. Mustafa Kürşat Yıldız ile kendilerini ağırladık. Hem gözlemevini gezdiler hem de Türkiye'de yapılan astronomi çalışmaları hakkında bilgi verdik. Burada yapılan çalışmalar aslında Avustralya ile yapılan çalışmalarla örtüşüyor. Bizim onlarla astrofizikçiler olarak işbirliğimiz uluslararası arenada çok öncelere dayanıyor. Bunu daha da geliştirmek adına neler yapılabilir, öğretim üyelerinin, araştırmacıların değişimi, ortak projeler geliştirilmesi gibi konuları ele aldık. Buradaki yapıya hayran kaldı, bizi motive edici, gururlandırıcı fikirler sundu. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Avustralya'daki gözlemevleri arasında bir işbirliği sağlama noktasında neler yapılabilir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi ile bunları görüştük. Arkadaşlarımızla bir rapor hazırlayacağız ve Büyükelçiye sunacağız. Daha sonra da üniversiteler arası olabilir, merkezler arası olabilir iş birlikleri başlayacak."

Kaynak: AA