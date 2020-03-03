Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor
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Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor

Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı 'intihal' nedeniyle kapanıyor

03.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:10
Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor

'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal ajansı AAP (Australian ) kapanıyor.


Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilen AAP ile ilgili kurumun yöneticileri, "en üzücü gün" değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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