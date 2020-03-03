Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı AAP dijitale yenik düştü: 'İntihal' nedeniyle kapanıyor
Avustralya'nın 85 yıllık haber ajansı 'intihal' nedeniyle kapanıyor
03.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:10
Avustralya'nın 85 yıllık geçmişe sahip ulusal haber ajansı AAP (Australian Associated Press) kapanıyor.
Abonelerdeki düşüş ve haber içeriğinin dijital platformlardaki intihal nedeniyle yayın hayatına son verildiği belirtilen AAP ile ilgili kurumun yöneticileri, "en üzücü gün" değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com