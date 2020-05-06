Avustralya'daki Türk vatandaşları özel seferle yurda dönüyor - MELBOURNE
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Avustralya'daki Türk vatandaşları özel seferle yurda dönüyor - MELBOURNE

Avustralya'daki Türk vatandaşları özel seferle yurda dönüyor - MELBOURNE
06.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:20

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla ülkeden çıkış yapamayan Türk vatandaşları, özel uçak seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla ülkeden çıkış yapamayan Türk vatandaşları, özel uçak seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Katar Hava Yolları ile Doha aktarmalı Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları Melbourne, Sydney ve Perth havalimanlarından uğurlandı.

Yarın Doha'ya ulaşmaları beklenen 133 Türk vatandaşının, aynı gün Doha-İstanbul Charter seferiyle Türkiye'ye hareket edeceği belirtildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulanan Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, bu operasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Avustralya'da kalan Türk vatandaşlarının en azından bayramı evlerinde geçirmeleri için planladıklarını söyledi.

Yeni bir sefer daha düzenlenebilir

Avustralya'dan çıkış yapan tek şirket olan Katar Hava Yollarından alınan 2 bin 517 Avustralya doları olan bilet fiyatlarının ciddi bir pazarlıkla belirlendiğini kaydeden Karakoç, "Biz Türkiye ile Katar arasındaki müstesna ilişkilerden de istifade ederek böyle bir fiyat alabildik. Keşke daha iyisini yapabilseydik ama içinde bulunduğumuz durumda en iyi şartların sağlandığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Karakoç, kesin olmamakla beraber yeni bir seferin daha düzenlenebileceğini belirterek, "Söz vermiyorum ama yarından itibaren arkadaşlarımızla oturup bakacağız. Hızlı planlandığı için bu uçuşa yetişemeyen vatandaşlarımız oldu. Onların durumunu değerlendirip önümüzdeki hafta sonuna doğru tekrardan Doha üzerinden yine benzer bir organizasyonla vatandaşlarımıza bir imkan daha sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Bize kolaylık sağladılar"

Dil eğitimi için geldiği Melbourne'de okulların kapanması üzerine Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini belirten Kaan Zabunoğlu, "Bugüne kadar uçak bileti bulamıyorduk. Konsolosluğumuz bize çok yardımcı oldu. Belli bir ücret karşılığı özel uçuş ayarladılar. Bize bu kolaylığı sağladılar." ifadesini kullandı.

Yolculardan Gülin Aksaray da tatil amaçlı gittikleri ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır mahsur kaldıkları Avustralya'dan Türkiye'ye döneceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Mağdur olmamamız için ev bile buldular"

Ülkeye tatil için giden ve mahsur kalan başka bir yolcu Sabriye Acar da yaklaşık 1 ay Broadmeadows Türk İslam Cemiyeti tarafından ayarlanan evde kaldıklarını vurguladı.

Acar, "Bu süreçte mağdur olmamamız için bize ev buldular, sağ olsunlar. Çok rahat ettik, sürekli bizi ziyaret ettiler. Hiçbir desteği esirgemediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Türk konsolosluğuna teşekkür ediyoruz. Hani zaman zaman deriz ya 'Avrupa'da yaşayalım'. Hayır, en güzel yer Türkiye, Benim Türkiye'm cennet." ifadelerini kullandı

Yeğenini yolcu etmek için havalimanına gelen Avustralya'da yaşayan Akif Oturbay da yetkililere teşekkür ederek, Konsolosluğun kalacak yeri olmayanlara barınma imkanı sağladığı ve kimseyi "açıkta" bırakmadığını kaydetti.

Kovid-19 tedbirlerinin akabinde uçuşların durmasıyla Avustralya'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından yaklaşık 250'si, Türkiye'ye geri dönmek için Sydney ve Melbourne başkonsolosluklarına başvurmuştu.

Avustralya'daki Türk vatandaşları özel seferle yurda dönüyor - MELBOURNE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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