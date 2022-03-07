Avustralya'daki sellerde 2 bin ev yaşanılamaz hale geldi

Sel felaketinin yaşandığı Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ve eyaletin başkenti Sydney'de ilk belirlemelere göre, kullanılmaz hale gelen 2 bin evin yeniden yapılacağı açıklandı.

Avustralya yayın Kurumu'na konuşan NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yağışların azaldığı ve sel sularının çekilmeye başladığı bölgelerde yaptıkları hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Metrelerce yükselen sel sularının kapladığı bazı bölgelere daha yeni ulaşmaya başladıklarını anlatan Başbakan Perrottet, şimdiye kadar incelenen 3 bin 500 evden 2 bininin yaşanmaz olarak kabul edildiğini ve yeniden inşa edileceğini söyledi.

İncelemeler ve temizlik çalışmaları devam ettikçe daha fazla hasarın ortaya çıkacağını aktaran Başbakan Perrottet, "Şu anda tek odak noktam, bu temizliğin gerçekleşmesini sağlamak, insanları tekrar ayağa kaldırmak, ailelerin ve işletmelerin hesaplarına para yatırmak ve elimizden geldiğince destek sağlamak." ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarında 5 bin asker görev yapacak

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla önümüzdeki günlerde büyük bir temizlik operasyonu başlatacaklarını duyuran Perrottet, temizlik operasyonuna yardım etmeleri için Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden 5 bin askerin görev yapacağını söyledi.

Sellerin en fazla etkili olduğu Lismore kentinde incelemelerde bulunan Perrottet, "Bu, topluluklarımızı tekrar ayağa kaldırmak için büyük bir operasyon olacak. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız." dedi.

Öte yandan Avustralya Meteoroloji Bürosu, NSW'nin kuzeyini vuran yoğun yağışların, önümüzdeki günlerde eyaletin doğu bölgelerinde daha fazla etkili olabileceği uyarısında bulundu.

NSW ve Queensland eyaletlerinde bir haftadan fazla süredir etkili olan yoğun yağmurların ardından bölgedeki nehirlerin metrelerce yükselerek taşması sonucunda on binlerce ev sel suları altında kalırken, yüzbinlerce kişi de tahliye edildi.

Evlerin çatılarında, araçlarında, köprülerde ve yüksek arazilerde mahsur kalan binlerce kişinin kurtarıldığı NSW ve Queensland'daki sellerde, bugüne kadar toplam 16 kişi de hayatını kaybetti.