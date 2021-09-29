Avustralya'da vahşi yaşam turu operatörü timsah saldırısında yaralandı

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki (NT) Adelaide Nehri'nde vahşi yaşam turları düzenleyen tur operatörü Sean Dearly, timsah saldırısında sadece kolundan yaralandığı için çok "şanslı" olduğunu söyledi.

Avustralya Kanal 9'da yer alan haber göre, 60 yaşında olduğu açıklanan Dearly, "sıçrayan timsahları" ile ünlü Adelaide Nehri'nde tekneyle vahşi yaşam turları düzenlediği sırada, 2,2 metrelik timsahın saldırısına uğradı.

Teknede bulunan 18 turiste güvenlikleri için teknenin dışına sarkmamalarını tavsiye ettiğini belirten Dearly, timsahlara yiyecek uzatmak için kullandıkları tekne dışındaki sırığı almak istediği sırada saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Geri çekilmesine rağmen timsahın koluna asılı kaldığını belirten Dearly, "Kolumdan sarkan timsahı ne yapmam gerektiğini düşündüm. Bir hamle daha yaparak vücuduma daha büyük bir hasar vereceğinden korktum. Kolumdan sarkıyordu." şeklinde konuştu.

Sudan sıçrayan timsahın sağ kolunu kaptığını gören teknedeki turistlerin "biraz şok" yaşadıklarını dile getiren Dearly, "Tekrar ısırmak için hamle yaptı ve aslında bu arada tutuşunu serbest bıraktı, bıraktığı anda da kolumu ağzından çıkardım. Bu yüzden suya geri düştüğü için oldukça şanslıydım." ifadelerini kullandı.

İlk müdahalesi teknedeki turistler arasındaki bir hemşire tarafından yapıldıktan sonra Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin yakınlarındaki Palmerston Bölge Hastanesinde kolundan ameliyat olan operatörün durumunun iyi olduğu açıklandı.

Turistlerin "sıçrayan timsahları" görmesi amacıyla Adelaide Nehri'nde düzenlenen tekne turlarında, sırıkların ucuna bağlanan et parçaları uzatılarak timsahların sudan metrelerce sıçrayarak yiyecekleri kapmaları sağlanıyor.