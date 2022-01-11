Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi öldü

Avustralya'da Kovid-19 salgınında, son 24 saatte 90 bin 836 kişide virüs tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.???????

Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Victoria'da 37 bin 994, Yeni Güney Galler'de (NSW) 25 bin 870, Queensland'da 20 bin 566, Güney Avustralya'da (SA) 2 bin 921, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1508, Tazmanya'da 1379, Kuzey Bölgesi'nde 594, Batı Avustralya'da 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 141 bin 214'e yükseldi.

Vakaların yoğunlaştığı Victoria'da 13, NSW'de 11, ACT ve SA'da birer kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 414'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının da 755 bini aştığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 388 kişiden 393'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hatırlatma dozunun yanı sıra 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlandığı Avustralya'da, Kovid-19'un çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 91, tek doz uygulananların oranı ise yüzde 93,9'a ulaşmış durumda.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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