Avustralya'da on binler ırkçılık ve ayırımcılığı protesto etti - MELBOURNE Avustralya'da on binlerce kişi, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve yerel halk Aborjinlerin gözaltında öldürülmesini protesto etmek için sokaklara indi.

Avustralya'da on binlerce kişi, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve yerel halk Aborjinlerin gözaltında öldürülmesini protesto etmek için sokaklara indi.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hem Avustralya'daki hem de ABD'deki ırkçı ve ayırımcı politikalara tepki gösterildi.

Melbourne'daki Victoria Eyalet Parlamentosu önünde başlayan ve yaklaşık 4 saat süren gösteride yapılan konuşmalarda, Avustralya'da 1991'den bu yana 432 Aborjin'in gözaltında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda 50'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan kurallara rağmen caddeleri dolduran yaklaşık 30 bin kişi, "Nefes alamıyorum" ve "Siyahların yaşamı önemli" şeklinde slogan attı.

Konuşmaların ardından Melbourne kent merkezine doğru yürüyen göstericiler, "Aborjinlerin Yaşamı Önemli" ve "Adalet Yok, Barış Yok, Irkçı Polise Hayır", "Yeter Artık", "Polisleri Durdurun", "Sizinle Beraberiz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Avustralya'da gözaltındaki ölümleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu, 1991'den bu yana 432 Aborjin'in gözaltında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Avustralya'da Aborjinler, yetişkin nüfusun yüzde 2'sini ancak cezaevindeki mahkumların yüzde 27'si oluşturuyor.

Kaynak: AA