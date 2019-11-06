Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu dingo olduğu anlaşıldı. Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi.

06.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:28
Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu az rastlanan bir safkan dingo olduğu anlaşıldı.


Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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