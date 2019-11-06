Avustralya'da ilginç olay: Gökten düştü, köpek zannedildi, dingo olduğu anlaşıldı

06.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:28

Avustralya'da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan ve köpek yavrusu zannedilen hayvanın yapılan inceleme sonucu az rastlanan bir safkan dingo olduğu anlaşıldı.



Dingolar Avustralya'da evcil olmayan ve vahşi doğada yaşayan bir tür köpek cinsi. Euronews.com'da Görüntüle