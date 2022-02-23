Avukattan polis merkezi bahçesinde dayak iddiası

AVUKAT Tamer Yılmaz, ifade vermek için gittiği polis merkezinin bahçesinde, şikayetçilerin saldırısına uğradı. Burnunun kırıldığını belirten Yılmaz saldırganlardan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre Avukat Tamer Yılmaz, Fatih'teki ofisinde G.K ve V.K. adlı kardeşlerle tartışma yaşadı. İki kardeşin, Yılmaz'dan bir dava için babalarından istediği 15 bin liralık avukatlık ücretinden vazgeçmesini istediği öğrenildi.

"MASKELİ OLDUKLARI İÇİN TANIMADIM"