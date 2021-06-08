Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu
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Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

BATMAN'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek...

BATMAN'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek paylaşımlarında müvekkiline hakaret ettikleri iddiasıyla 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimler arasında gazeteci Ayşe Arman, şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso'nun da bulunduğu belirtildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması, tepkilere neden oldu. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

MOLA HAKKINDA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDIMusa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı.Olayın ardından sosyal medyada '#EzgiMolaYalnızDeğildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.16 ÜNLÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUMusa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının hakaret içerdiğini tespit ettiklerini belirtti. Hakaret içerikli paylaşım yaptıkları ileri sürülen Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Akkuş, şarkıcı ve söz yazarı Aynur Aydın, Gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim, şarkıcılar Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz ile yazar Perihan Gün hakkında da müvekkiline hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını, dilekçelerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini söyledi. Akkuş, "Biz bu isimler hakkında Ezgi Mola'ya destek verdikleri için değil, müvekkilime hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.


Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu
Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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