Avukatlar sokak kısıtlaması sürecinde görev için dışarı çıkabilecek
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Avukatlar sokak kısıtlaması sürecinde görev için dışarı çıkabilecek

15.12.2020 20:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:43

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelgeye göre; avukatlar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak. Aynı genelgede ayrıca avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verileceği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 31 Aralık yılbaşı akşamına ilişkin yayınladığı genelgede avukatları ilgilendiren önemli bir detay yer aldı.İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verileceği duyurdu.

Genelgenin ilgili kısmı şöyle: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.

Avukatlar sokak kısıtlaması sürecinde görev için dışarı çıkabilecek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:43:11. #1.15#
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