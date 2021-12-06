BURDUR (İHA) - Avukatlar düşük meblağlar için dilekçe yazmayınca müşterileri kendisinden önce geliyor

Kentin tek arzuhalcisi 20 liraya mesleğini yaşatıyor

BURDUR - 20 yıldır aynı yerde 20 liraya dilekçe yazan Hüseyin İlhan kentteki tek arzuhalci olma özelliğini taşıyor. Avukatların düşük meblağlara dilekçe yazmadığını belirten İlhan, bu nedenle müşterilerinin kendisinden önce dükkanına geldiğini söyledi.

Burdur'da yaşayan emekli nüfus müdürü Hüseyin İlhan 20 yıldır aynı yerde vatandaşın dilekçesini yazarak yardımcı oluyor. Gün geçtikçe sayıları bir bir azalan arzuhalciliğin kentteki son temsilcisi İlhan, her sabah 09.00'da dükkanını açarak akşam 17.00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor. 20 yıl önce başladığında ilde iki arzuhalci olduklarını, daha sonra zamanla tek kaldığını belirten İlhan, mesleğini ise " Arzuhalci, adı üstünde halini arz etmek" diyerek tanımlıyor.

Avukatların düşük fiyatlara bu işi yapmadığı için yoğunluk yaşadığını belirten Hüseyin İlhan, "Mesela az önce bir vatandaş geldi, boşanma dilekçesini yazdım. Tapu işlemleri oluyor. Aklına ne geliyorsa yazıyorum. Müşteri çok oluyor. Ben sabah 9'da geliyorum, müşteri kapıda bekliyor. Avukatın işi yokmuş gibi 10 lira, 20 lirayla uğraşmaz. Ama biz 10 liraya, 20 liraya dilekçe yazıyoruz" dedi.