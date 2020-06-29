Avukatlar da sosyal mesafe kuralına uymadı ANTALYA'da avukatlar, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

ANTALYA'da avukatlar, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Baro binası önündeki açıklamada, avukatların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Antalya'da bir araya gelen yaklaşık 100 avukat, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Baro önünde toplanan avukatlara, Antalya Barosu adına maske dağıtıldı. Açıklamaya CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de destek verdi. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın açıklamasının ardından avukat grubu, alandan ayrıldı.Avukatların, basın açıklaması sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA