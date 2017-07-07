Avukat ve Kardeşi, Trafik Kazasında Öldü

ISPARTA- Antalya karayolunda 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Isparta Barosu'na kayıtlı avukat 41 yaşındaki Osman Büyükküpcü ile kardeşi 35 yaşındaki Oğuzhan Büyükküpcü yaşamlarını yitirdi.



Isparta- Antalya karayolundaki kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden galerici Oğuzhan Büyükküpcü yönetimindeki 34 ZU 5477 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Osman Büyükküpcü ile Oğuzhan Büyükküpcü yaşamını yitirirken, diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Büyükküpcü kardeşlerin cenazeleri ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.



- Isparta