Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı balık restoranında öldürülmüştü

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı sahibi olduğu İstanbul Yeşilköy'deki balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Vücuduna 7 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI AKILLARA AVUKAT KAYA CİNAYETİNİ GETİRDİ

Ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında dünya evine giren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldırı ise akıllara 2017'de aynı mekanda öldürülen Ergenekon davası sanıklarından Av. Kudbettin Kaya cinayetini getirdi.

ARKADAŞLARIYLA YEMEK YEDİĞİ SIRADA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Avukat Kaya, Mahmutyazıcıoğlu'nun sahibi olduğu balık restoranında arkadaşlarıyla yemek yediği esnada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından oturduğu yerde vurularak öldürülmüştü.

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYUP MASANIN ALTINA DOĞRU EĞİLDİM"

Olayda yaralanan aynı zamanda da görgü tanığı olan Tınaz Özdemir, "Hatırladığım kadarıyla olaydan 1 saat kadar önce olayın geçtiği restorana iş arkadaşlarımızla gitmiştim. Şüphelendiğim bir durum olmadı. Aniden silah seslerini duydum ve masanın altına doğru eğildim. 5-6 el silah sesi duydum, son kurşun da ayağıma isabet etti. Saldırganı gördüm ama eşkalini anlatamam. Yüzü kapalıydı hiçbir şey göremedim. Olaydan sonra 2 ay evde tedavi gördüm. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Zaten adı geçen hiç kimseyi de tanımıyorum" beyanlarında bulunmuştu.