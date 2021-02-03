Avrupalılar Ay'a 2030'da İnecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupalılar Ay'a 2030'da İnecek"

03.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:51
Avrupalılar Ay'a 2030'da İnecek

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Başkanı Jan Woerner, ajansının Ay planlarını anlattı, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2024'te Ay'a yapmayı planladığı insanlı uçuşla ilgili soru işaretleri olduğunu özetledi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Başkanı Jan Woerner, ajansının Ay planlarını anlattı, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2024'te Ay'a yapmayı planladığı insanlı uçuşla ilgili soru işaretleri olduğunu özetledi.

"Avrupalı astronotların Ay'a inişi 2030'u bulacaktır."

"NASA'nın 2024'teki Artemis programını gerçekleştirebileceğini sanmıyorum."

"TRUMP DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE..."

"NASA'nın Ay'a insan taşıyacağını ne zaman duysam, özellikle Trump döneminde, bunun çok zor olduğunu düşünüyordum."

"Ama tabii, insanoğlunun Ay'a döneceğine inanıyorum. Ne zaman olur? 2025/26 gibi bir şeyler olacaktır."

"Avrupalıların da 2030 gibi Ay'a ineceğini düşünüyorum."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Manço Guy Ritchie Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupalılar Ay'a 2030'da İnecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:52:41. #1.14#
title