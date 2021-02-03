Avrupalılar Ay'a 2030'da İnecek"

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Başkanı Jan Woerner, ajansının Ay planlarını anlattı, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2024'te Ay'a yapmayı planladığı insanlı uçuşla ilgili soru işaretleri olduğunu özetledi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Başkanı Jan Woerner, ajansının Ay planlarını anlattı, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2024'te Ay'a yapmayı planladığı insanlı uçuşla ilgili soru işaretleri olduğunu özetledi.

"Avrupalı astronotların Ay'a inişi 2030'u bulacaktır."

"NASA'nın 2024'teki Artemis programını gerçekleştirebileceğini sanmıyorum."

"TRUMP DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE..."

"NASA'nın Ay'a insan taşıyacağını ne zaman duysam, özellikle Trump döneminde, bunun çok zor olduğunu düşünüyordum."

"Ama tabii, insanoğlunun Ay'a döneceğine inanıyorum. Ne zaman olur? 2025/26 gibi bir şeyler olacaktır."

"Avrupalıların da 2030 gibi Ay'a ineceğini düşünüyorum."

Kaynak: Space Mag Türkiye