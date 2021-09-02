Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
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Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi

Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen "Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi" adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen "Sınır Tanımayan Ahenk İçin Koro Projesi" adı altında Avrupa'dan gelen genç müzisyenleri Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. Türk müzisyenlerin de yer aldığı koro, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye ve 5 Avrupa ülkesinden 30 genç müzisyeni Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı. Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hayata geçirilen "Sınır Tanımayan Ahenk İçin Korosu", Başakşehir Belediyesi ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği işbirliğinde hayran bırakan bir konser verdi.

"Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söylediler

Türkiye ile Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan toplam 30 kişinin yer aldığı Sınır Tanımayan Ahenk İçin Korosu, göç ve mültecilik gibi kavramlara dikkat çekmek için, kendi dillerinde şarkılar söyledi. Koro aynı zamanda Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü de seslendirdi. - İSTANBUL

Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi
Avrupalı müzisyenler Başakşehir'de konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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