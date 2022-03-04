Avrupalı istihbarat kaynaklarından korkunç iddia: Rusya, halka açık infazlar düzenlemeye başlayacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gününde Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'da uygulamasını planladığı yeni taktiklerle ilgili korkunç iddialar ortaya attı. Avrupalı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın, moralleri bozmak amacıyla ele geçirilen Ukrayna şehirlerinde halka açık infazlar düzenlemeyi planladığını iddia etti. İnfazlarda, Ukraynalı askerlerin ve hatta ailelerinin de yer alabileceği öne sürüldü.

RUSLARIN BELGELERİNİ GÖREN ÜST DÜZEY BİR YETKİLİNİN İDDİASI

Rusya'da protestolara yönelik uygulanan tutuklamaların, siyasi muhaliflerin hapse atılmasının ve halka açık infazların hepsinin işgal stratejisinin bir parçası olduğu öne sürüldü. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, bilginin kaynağının, Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nden gelen belgeleri gördüğünü iddia eden üst düzey bir yetkili olduğunu açıkladı.

"PROTESTOLARA KARŞI TUTUM ŞİDDETLENECEK"

Bloomberg'in siyasi editörü Kitty Donaldson, "Rusya, ayrıca Ukrayna'nın moralini bozmak için protestoları baskı altına almayı planlıyor." dedi. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rus askerlerinin dün vakum bombası olarak da bilinen termobarik silah kullandığını açıklamıştı. Büyükelçi Oksana Markarova, ABD Kongresi'nde bir toplantıya katılarak delilleri sunmuş "Onlar Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasak olan vakum bombasını bugün kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'da yarattığı tahribat çok büyük" demişti. Öte yandan, Rus birliklerin Ukrayna'daki saldırıları dokuzuncu gününde de sürüyor. Rus birlikleri güneydoğudaki Mariupol kentine ilerlerken, Ukrayna hala şehri kontrolünü elinde tutuyor.