Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi
Haberler » Dünya » Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi - Haberler

Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir araştırmaya katılan 132 şirketten sadece 20'si Yol Kuşak projeleri teklifte bulunduğunu belirtti

16.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:42
Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi

Avrupalı şirketler, Çin'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı 'modern ' olarak adlandırılan Kuşak Yol projesinde yer almalarının önündeki en büyük engelin bilgi ve şeffaflık eksikliği olduğunu belirtti.


Çin'deki Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir araştırmaya katılan 132 şirketten sadece 20'si Yol Kuşak projeleri teklifte bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler