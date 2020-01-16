Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi

16.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:42

Avrupalı şirketler, Çin'in milyarlarca dolar yatırım yaptığı 'modern İpek Yolu' olarak adlandırılan Kuşak Yol projesinde yer almalarının önündeki en büyük engelin bilgi ve şeffaflık eksikliği olduğunu belirtti.



Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir araştırmaya katılan 132 şirketten sadece 20'si Yol Kuşak projeleri teklifte bulunduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle