Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı
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Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

28.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:21
Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

'nin düzensiz göçmenlerin 'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler 'nin ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı
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