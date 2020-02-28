: Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sahillere gelmeye başladı

28.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:21

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA

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