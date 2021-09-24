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"Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" Saklı Cennet Halfeti'de Başladı

Habermetre - Haberler | Toplum

23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen spor aktiviteleriyle başladı.

ŞANLIURFA (Habermetre) - 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen spor aktiviteleriyle başladı. Kano ve dalış etkinliklerinin yapıldığı ekinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Halfeti Kaymakamı Selin Sarı, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, sporcular ve davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü sporcuları Fırat'ın serin sularında kano ve dalış etkinliği gerçekleştirdi. Avrupa Spor haftası etkinliklerinin hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tarz aktivitelerle turizme katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

Kano ve dalış aktiviteleri sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları ve diğer sporcular desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve gençlerin her zaman destekçisi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek etkinliklerin keyifli geçtiğini belirttiler.

Her yıl geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Şanlıurfa'daki startının Saklı Cennet Halfeti ilçesinden verildiği "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" sporcular ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber: 'Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri' Saklı Cennet Halfeti'de Başladı - Haberler
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