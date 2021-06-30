Avrupa Şampiyonu Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Avrupa Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Okan Yamadağ ve Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Özbekistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Şampiyonada Avrupa Şampiyonu olan Okan Yamadağ ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere şampiyonaya hazırlanmamda her türlü desteği veren Kulüp Başkanımıza ve hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcularından Okan Yamadağ'ın 75 kiloda Avrupa Şampiyonu olmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Gürkan, "Sporcumuz Okan Yamadağ'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Kick Boks şampiyonasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Yapmış olduğu üç müsabakayı da kazanmış olması bizleri gururlandırmıştır. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin sporcusu olması bizi ayrıca gururlandırmıştır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan Avrupa Şampiyonu Okan Yamadağ' saat ve altınla ödüllendirdi.

Kaynak: Bültenler