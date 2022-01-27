Avrupa Parlamentosunda Yahudi soykırımı kurbanları anıldı

Avrupa Parlamentosunda "Uluslararası Holokost Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Yahudi soykırımından kurtulan 100 yaşındaki Margot Friedlander, AP'li vekillere hitabında, 27 Ocak 1945'te Auschwitz Nazi toplama kampından serbest bırakıldığı gün, buna inanamadığını anlattı.

"Kampta ölen annem ve kardeşimi bir daha göremeyeceğimi anladığımda umudumu yitirdim. Hayatta kalmamın sebebi onları görmekti" diyen Friedlander, şöyle devam etti:

"Sovyet ordusunun kampın dışında ilerlediğini gördüm. Kapılar açıktı. Açık kapıda duruyordum. Gardiyanlar artık yoktu ama kimse dışarı çıkmıyordu. Birkaç adım attım ama vurulmadan dışarı çıkabileceğimden emin olmadan ayrılmak istemedim."

Friedlander, kamptan çıktıktan sonra, kendisiyle aynı kaderi paylaşan müstakbel eşinden evlenme teklifi aldığında duygularının donuk olduğunu, bir hayat kurmakta çok zorlandıklarını anlattı.

AP Başkanı Roberta Metsola da AP'nin seçilmiş ilk başkanı Simone Veil'in de Yahudi soykırımından kurtulanlardan olduğunu anımsatarak AP'nin Holokost'u unutmayacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kendi ülkesi olan Almanya'nın tarihindeki büyük izi derinden hissettiğini belirterek "Gözlerimizi açık tutmalı, bunun neden yaşandığını anlamalı ve bir daha yaşanmamasını garanti etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon kişinin toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.