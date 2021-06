Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye Webinar Dizisi "Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği"

Türkiye Avrupa'nın Geleceğini KonuşuyorAB Başkanlığı, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) ve İstanbul Üniversitesi FUTUREU Jean Monnet Modülü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye" başlıklı webinar dizisi, Avrupa'nın geleceğinde en belirleyici ülkelerden biri Türkiye'de...

AB Başkanlığı, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) ve İstanbul Üniversitesi FUTUREU Jean Monnet Modülü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye" başlıklı webinar dizisi, Avrupa'nın geleceğinde en belirleyici ülkelerden biri Türkiye'de 24 Haziran 2021 tarihinde 10: 00 - 12: 00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinden akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek "Avrupa Kimliği ve Avrupa'nın Geleceği" başlıklı panelde Türkiye-AB ilişkileri, kimlik, kültür ve değerler çerçevesinde ele alınacak.

AB 9 Mayıs 2021'de geniş katılımlı ve birçok konunun ele alınacağı "Avrupa'nın Geleceğine İlişkin Konferans" başlatmıştı. "Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye" başlıklı webinar dizisi Türkiye-AB ortak gündemini oluşturan ve Avrupa'nın Geleceğini ilgilendiren temel konuların ele alındığı uluslararası panellerle devam edecek. Türkiye'de yapılacak AB'nin Geleceği tartışmalarının sonuçlarının daha sonra AB'ye iletilmesi bekleniyor.

10. 00 Açılış Konuşması:

Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı

Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, FUTUREU Jean Monnet Module

Ayhan Zeytinoğlu, IKV Başkanı

10. 45 Panel (10 minutes for each panelist followed by Q&A session):

Moderator: Gökhan Kilit, IKV Genel Sekreter Yardımcısı

Panelistler

Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Başak Türkoğlu, Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürü

Doç. Dr. Çiğdem Nas, IKV Genel Sekreteri

Guenter Seufert, CATS Başkanı

Hans Kundnani, Chatham House, Kıdemli Araştırmacı

Karol Wasilewski, PISM Orta Doğu ve Afrika Programı Başkanı

