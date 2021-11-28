ERZURUM (İHA) - Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası için herkes seferber oldu, özenle taşınıyor

40 kilometrelik yol 5 saatte tamamlanacak

ERZURUM - Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin dün Rusya'dan getirilen 4 metre çapındaki aynası, sabah saatlerinde tıra yüklenerek Konaklı Dağına yola çıktı. Özel koruma altına alınarak taşınan aynayı taşıyan tır 40 kilometrelik mesafeyi 5 saatte gidecek.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi, Türkiye'nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği büyük gözlemevi kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda sona gelinen gözlemevinin en önemli parçalarından birisi olan 4 metre çapında 4.7 ton ağırlığındaki aynası ise dün Erzurum'a ulaştı.

2012 yılında yapımına Erzurum Konaklı Dağında başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin Rusya'da kaplama yapılan teleskop aynası Moskova'dan havalanan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birisi olan Antonov An-124 ile dün gece saatlerinde Erzurum'a getirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla tıra yüklenen ayna polis ve jandarma eşliğinde yola çıktı. Şehir merkezini saatte 30 kilometre hızla geçen tır Konaklı Dağı yol ayrımından sonra saatte 10 kilometre hızla yoluna devam etti. Havalimanından Konaklı Dağına olan 40 kilometrelik mesafeyi 5 saatte gidecek olan tır için trafikte kısmen kapatıldı.

Taşınmanın ardından bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanılacak ve iklimlendirme - soğutma - toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatın da tüm hızıyla devam etmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, aynayı konforlu bir şekilde taşıdıklarını, hassas bir ürün olduğu için çok dikkat ettiklerini ifade ederek, " Şuanda Doğu Anadolu Gözlemevinin 4 metrelik aynasını taşıyoruz. Rusya'da kaplandıktan sonra dün Erzurum'a geldi. 1 ay önce oradaki testlerini tamamlamıştık. Şimdi aynayı Konaklı Karakaya Zirvesine taşıyoruz. Dağ yoluna çıkarken daha yavaşlayacağız. Çünkü çok hassas bir ekipman taşıyoruz. Olabildiğince konforlu şekilde aynayı taşıyoruz. Bugün yukarı çıkardıktan sonra Haziran ayında montaj işlemine devam edeceğiz. 20 kilometremiz kaldı. Son 12 kilometre önemli orayı yavaş gideceğiz. Toplam 5 saatlik bir yolculuğumuzun olduğunu tahmin ediyorum" dedi.