Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
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Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı

Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat İlçe Belediyesi'nce yaptırılan ve 69 bin metrekare büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük lagünü olan kristal lagüne ilk su verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat İlçe Belediyesi'nce yaptırılan ve 69 bin metrekare büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük lagünü olan kristal lagüne ilk su verildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, özel arıtma sistemiyle suyun turkuaz renginde kalacağı lagünün 'dünya projesi' olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan EXPO 2023 alanında tüm hazırlıklar aralıksız devam ederken, alanın tam ortasına yapılan 69 bin metrekare büyüklüğündeki kristal lagüne ilk su bugün verildi. 136 bin metreküp suyla dolacak olan ve 365 gün turkuaz renginde kalması için özel arıtma sisteminin kullanıldığı lagüne ilk su verilmesi nedeniyle Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lagünün başında bir basın toplantısı düzenledi.

EXPO'nun tarihinde ilk defa bir ilçede düzenleneceğini hatırlatan Başkan Mahçiçek, EXPO'nun hem Kahramanmaraş hem de Onikişubat için çok önemli olduğunu söyledi. Alanın tam ortasında yer alan kristal lagünün EXPO 2023'ün en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Mahçiçek, "Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir lagün, yani iç deniz, iç havuz. Bugün itibarıyla bu iç havuza su tutmaya başladık. Yaklaşık 45 gün sürecek buranın dolumu. Öncelikle elle bir kimyasal arıtma yapacağız, belli bir düzeye geldikten sonra da otomatik arıtma sistemimiz devreye girecek ve bu 70 bin metrekarelik devasa lagün, masmavi olarak Kahramanmaraş'ımızın, Türkiye'mizin gösterimine sunulacak" dedi.'DÜNYA PROJESİ'Kristal lagünün tamamen suyla dolduğunda doğa harikası bir güzelliğe bürüneceğini kaydeden Başkan Hanefi Mahçiçek, şöyle devam etti:

"Bu, öyle bir proje ki, Avrupa'nın en büyüğü. Zaten Türkiye'nin de en büyüğü. Kocaman Avrupa kıtasında bu kadar büyüklükte bir kristal lagün yok. Bu, Türkiye'de var, Kahramanmaraş'ta var, Onikişubat'ta var. Bu, Kahramanmaraş'ımızın, Onikişubat Belediye'mizin farkındalığını herkese gösterecek bir proje. Dolayısıyla bu bir 'dünya projesi'. Yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğünde Avrupa'nın en büyük gölünü hep beraber gördük. O göl inşallah birkaç ay içerisinde çok daha güzel görüntülerle karşımıza gelecek. Gördüğünüz gibi 5 kanaldan sular patır patır akıyor ama o kadar büyük ki ancak 45 günde doldurabileceğiz bu devasa lagünümüzü."


Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı
Avrupa'nın en büyük lagünü su tutmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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