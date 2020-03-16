Avrupa'nın en büyüğünden Türk yöneticiye bir üst düzey görev daha Reklam teknolojisi şirketi Adform Türkiye Genel Müdürü Cem Eroğlu, artık MEA ve APAC Bölgeleri Satış Direktörü olarak da görev yapacak.

Avrupa'nın en büyük dijital reklam teknolojileri şirketi Adform, Türkiye Genel Müdürü Cem Eroğlu'na üst düzey bir görev daha verdi. Atama ile görevleri arasına MEA ve APAC Bölgeleri Satış Direktörlüğü de eklenen Eroğlu, Danimarka merkezli şirketin Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki satış ekiplerini yönetecek.

Atama hakkında konuşan Eroğlu, "Avrupa'nın en büyük reklam teknolojisi şirketi Adform, Türkiye'nin bölgedeki örnek bir pazar olduğunun farkında ve Türkiye'deki dijital reklamcılık çalışmalarını önemsiyor. Ülkemizden çıkan başarı hikayeleri ve konusunda uzman profesyoneller sayesinde hem yeni nesil çalışmalarla ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdama katkıda bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde Türkiye ve Avrupa'daki tecrübemi Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik'teki ülkelerdeki çalışmaları gelişmek için aktaracağım" dedi.

Kaynak: Bültenler