Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun
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Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, iş insanı Osman Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yargılandığı davayla ilgili hakkında bugün beraat kararı verilmesini memnunlukla karşıladığını bildirdi.

18.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:49
Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkında beraat kararı verilmesinden memnun

Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, iş insanı 'nın Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yargılandığı davayla ilgili hakkında bugün beraat kararı verilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.


Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'de bugün Kavala ile ilgili verilen kararın AİHM'in aralık ayında verdiği hükme uygun olduğunu hatırlatarak, "Özgür demeç, şiddet içermeyen gösteri düzenleme hakkı ve özgürlük hakkı, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde temel insan haklarıdır" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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