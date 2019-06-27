Avrupa Konseyi'nin yeni lideri Hırvat Marija Buric

Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada oyların büyük çoğunluğunu alan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric oldu. Buric önümüzdeki 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

56 yaşındaki Hristiyan Demokrat Buric'in tek rakibi Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders idi. Yapılan oylamada Buric 268 geçerli oyun 159'unu aldı, seçim öncesi favori isim olarak gösterilen Didier Reynders ise 105 oyda kaldı. Euronews.com'da Görüntüle