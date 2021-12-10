Avrupa Konseyi'nin Kararı "Yok Hükmünde" mi?
Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM kararlarına uymaması nedeniyle uzaklaştığının düşünüldüğünü ve bu nedenle Avrupa Konseyi'nin ihtar niteliğinde bir karar aldığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM kararlarına uymaması nedeniyle uzaklaştığının düşünüldüğünü ve bu nedenle Avrupa Konseyi'nin ihtar niteliğinde bir karar aldığını söyledi
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
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