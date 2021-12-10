Avrupa Konseyi'nin Kararı "Yok Hükmünde" mi?

Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM kararlarına uymaması nedeniyle uzaklaştığının düşünüldüğünü ve bu nedenle Avrupa Konseyi'nin ihtar niteliğinde bir karar aldığını söyledi

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