Avrupa Konseyi'nin Kararı "Yok Hükmünde" mi? - Haberler
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Avrupa Konseyi'nin Kararı "Yok Hükmünde" mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM kararlarına uymaması nedeniyle uzaklaştığının düşünüldüğünü ve bu nedenle Avrupa Konseyi'nin ihtar niteliğinde bir karar aldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) uzmanı Mithat Can Baydarol, VOA Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden AİHM kararlarına uymaması nedeniyle uzaklaştığının düşünüldüğünü ve bu nedenle Avrupa Konseyi'nin ihtar niteliğinde bir karar aldığını söyledi

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