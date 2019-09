Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerle geçiyor

19.09.2019 17:11

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, "Why We Cycle" adlı filmin gösterimi ile devam etti.



2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, her geçen yıl hem Avrupa'da hem de dünyada etkisini arttırarak devam ediyor. Bu yıl hafta kapsamında Türkiye'den 61 olmak üzere toplam 48 ülkeden 2 bin 876 kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Eskişehir'den Tepebaşı Belediyesi'nin destek verdiği hafta kapsamındaki etkinliklerin bu yıl ki teması ise 'Güvenli yürüyüş ve bisiklet' oldu. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Hollanda Büyükelçiliği'nin desteğiyle ücretsiz olarak Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Why We Cycle' film gösterimi ile devam etti. Film gösterisi öncesi Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Ada Canata, arpıyla müzik ziyafeti verdi. Ardından gerçekleşen film gösterimi, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Film gösterimine, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Çelen ve çok sayıda Eskişehirli katıldı. Film gösterimi öncesi bir konuşma yapan VELESBİD Yönetim Kurulu Başkanı Rahime Çelen, bisikletli ve yaya ulaşımının yaygınlaştırılması için bu tür gerçekleştirilen etkinliklerin önemine değindi.



"Bugün gösterimi yapılan belgesel çok zor ulaşabileceğimiz belgesellerden bir tanesidir"



Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine destek vermesinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür eden Çelen, "Tepebaşı Belediyemiz son yıllarda özellikle elektrikli araçların şehrimize gelmesi, elektrikli bisikletlerin kullanımını yaygınlaştırması, Paylaşımlı Bisiklet Sistemi ESPEDAL'ı hayata geçirmesi, akıllı binalar yapması gibi hayata geçirdiği birçok proje ile takdir topluyor. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ise bisikletli ve yaya ulaşımının güvenli ve sağlık bir şekilde yapılabilmesi için etkinlikler yapılması bekleniyor. Tepebaşı Belediyemiz de bu etkinliklere geçen ay Ankara'da yapılan Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği Delegasyonu Toplantısı'nda dahil oldu. Bunun için başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederiz. Bugün gösterimi yapılan belgesel ise çok zor ulaşabileceğimiz belgesellerden bir tanesidir. Bu filmi de Eskişehirlilerin izlenimine sunmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Belediyemizin çalışmaları küresel model olarak gösterildi"



Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ise, kentte 1999 yılından bu yana yayalaştırma programları uygulandığına dikkat çekerek, "Tepebaşı Belediyemiz Etiyopya'da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda Türkiye'yi temsil ederek 'Akıllı Kent Gelişimi' kategorisinde 'Küresel Model' ödülü aldı. Yani belediyemizin çalışmaları küresel model olarak gösterildi. 1999'dan itibaren Eskişehir'de bir yayalaştırma projesi başladı. Kaldırımların genişletilmesi, yolların tek yön haline dönüştürülmesi ve araçlara mümkün olduğu kadar daha az yer ayrılmasıyla yayalaştırma programları uyguluyoruz. Bu da vatandaşların rahat bir yürüyüş yapmalarını sağlıyor. Bugünkü film gösterimine katılım sağlayan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Umuyorum yayalaştırmayla birlikte bisiklet ulaşımını da kolaylaştırmayı başaracağız. Kolay ulaşım, rahat ulaşım, ekonomik ulaşım ve sağlıklı ulaşımı da tam anlamıyla hayata geçireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.



Büyük beğeni toplayan film gösterimi, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA