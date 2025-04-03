am tatili için Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, polis kontrolünde alkollü olduğu tespit edilince yaya olarak kaçtı. Üst geçitten geçerken yola düşen genç mankenin üstünden otomobil geçtiği öne sürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Avrupa Güzeli Güler Erdoğan kimdir? Güler Erdoğan neden öldü?

GENÇ MANKENİN FECİ ÖLÜMÜ

Kontrolde alkollü olduğu belirlenen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Üst geçide çıkan genç manken kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİ İDDİASI

Avrupa Güzeli seçilen Erdoğan'ın köprüden düştükten sonra üzerinden otomobilin geçtiği öne sürüldü. Erdoğan'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"TRİBÜNDE 1 EKSİK, CENNETTE 1 FAZLAYIZ"

Güler Erdoğan'ın arkadaşı sosyal medya hesabından genç mankenle Beşiktaş tribünündeki görüntülerini paylaşarak, "Tribünde 1 eksik cennette 1 fazlayız. Mekanın cennet olsun güzel kalplim Güler'im…" notunu düştü.

GÜLER ERDOĞAN KİMDİR?

Kosova Avrupa Güzeli unvanıyla tanınan Güler Erdoğan, modellik kariyerine Türkiye'de devam eden genç bir isimdi. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Erdoğan'ın aslen Giresun'un Tirebolu ilçesinden olduğu öğrenildi. Son olarak Sabiha Alakuşu Ajansı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Erdoğan, birçok defilede ve reklam projesinde yer alıyordu.