Haberler

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polislerin yıllardır şikâyetçi olduğu “çok çalışanla az çalışan arasındaki adaletsizlik” son buluyor. Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle mesai sistemi sil baştan değişiyor. Haftalık 40, aylık 160 saatlik çalışma süresini aşan mesailer için ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda mesai ücretinin üst sınırının 17 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

  • Polis personeline mevcut sistemde aylık 6 bin 686 TL sabit fazla çalışma ücreti ödeniyor.
  • Yeni düzenlemeyle 160 saatlik aylık çalışma süresini aşan mesailer için saat başı ücret verilmesi planlanıyor.
  • Yeni sistemde mesai ücretinin üst sınırı 17 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün üzerinde çalıştığı Polis Meslek Kanunu’nda önemli değişiklikler gündeme geldi. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri olan mesai sistemiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Mevcut uygulamada polis personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında aylık 6 bin 686 TL ödeme yapılıyor. Ancak bu ödeme, yapılan fazla mesainin karşılığı olarak değil, görevin zorluk derecesi ve riskine bağlı sabit bir tazminat niteliği taşıyor.

SAAT BAŞI ÜCRET MODELİ GELİYOR

Türkiye gazetesindeki habere göre; yeni düzenlemeyle birlikte sabit ödeme sistemi yerine, belirlenen çalışma saatinin üzerinde görev yapan personele saat başı ücret verilmesi planlanıyor. Haftalık 40, aylık 160 saatlik çalışma süresini aşan mesailer için ek ödeme yapılacak.

17 BİN TL'YE KADAR MESAİ VERİLECEK

Bu kapsamda mesai ücretinin üst sınırının 17 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Yeni modelle birlikte fazla çalışan personel daha fazla gelir elde ederken, mesai yapmayan personele ek ödeme yapılmayacak.

“AYNI MAAŞ” ŞİKÂYETİNE YENİ DÜZENLEME

Emniyet teşkilatında uzun süredir dile getirilen en önemli sorunlardan biri, farklı yoğunlukta çalışan personelin aynı ücreti almasıydı. Mevcut sistemde 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan ya da ek mesai yapmayan personel arasında gelir farkı bulunmuyor.

Planlanan değişiklikle bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yapılan çalışma süresi doğrudan kazanca yansıyacak.

12/36 ÇALIŞMA DÜZENİ GÜNDEMDE

Düzenleme yalnızca ücret sistemiyle sınırlı kalmayacak. 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni bir modelin de gündemde olduğu öğrenildi. Bu sistemle polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması öngörülüyor.

ÖZLÜK HAKLARINDA GENİŞ KAPSAMLI ADIM

Kamu tasarruf tedbirleri nedeniyle maaşlarda genel bir artış planlanmazken, yapılacak değişikliklerle polislik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemenin, çalışma saatlerini daha düzenli hale getirmesi ve dinlenme hakkını koruyacak daha sürdürülebilir bir sistem oluşturması amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMescidi Aksa:

Polislerden nefret ederim

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Kuyruk acın mı var?

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAlparslan Vatansever:

Pocigin sikisdiginda arama

yanıt8
yanıt1
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Çoğu boş yere maaş alıyor , direkt haram..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan Bülbül:

Polis asker jandarma kolluk kuvvetleri 24 saat esasına göre görev yapar. Ona görede yüksek maaş alır. Ozaman asker 9 ay evine gitmiyor. Fazla mesai alması lazım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

