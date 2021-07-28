Avrupa Gençleri Kızılcahamam'da

Kızılcahamam Belediyesi Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında Kızılcahamam Belediyesi 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor.

Kızılcahamam Belediyesi Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında Kızılcahamam Belediyesi 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor. Program kapsamında gençler Kızılcahamam'ı gezerken ilçede devam eden projeler ile ilgili de etkinliklere katılıyorlar. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte E. Başbakan Yardımcısı Bölge Milletvekilimiz Hemşerimiz Emrullah İşler, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Meclis Üyeleri ve vatandaşlar Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi olan Kızılcahamam'da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini düzenlenen bisiklet turu ile ziyaret ettiler. Yaklaşık 7km bisiklet turunun ardından ciğirler mahallesine geçilerek gençler canlı müzik eşliğinde vakit geçirdiler. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapmış olduğu açıklamada; İlçemizde gerçekleştirilen Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında Belediyemizin ağırladığı 5 ülkeden 40 genç ve Kızılcahamamlı gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimize 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi tanıtarak bisiklet turlarında ve etkinliklerinde onlara eşlik ettik dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise; Kızılcahamam Belediyemizin ev sahipliğinde, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 5 ülkeden 40 gençle birlikte pedal çevirdik. Devamlı sosyal faaliyetleri ve projeleri ile her geçen gün Kızılcahamam gelişmeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Süleyman Acar'ı ve ekip arkadaşlarını çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum dedi.

Kaynak: Habermetre